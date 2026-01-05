Samsunspor taraftarı Galatasaraylı isme tepki gösterdi: Yüksel Yıldırım bonservisini istedi

Samsunspor taraftarı Galatasaraylı isme tepki gösterdi: Yüksel Yıldırım bonservisini istedi
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, taraftarların eleştirdiği Eyüp Aydın'ın bonservisini almak istediklerini duyurdu.

Süper Kupa’da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Samsunspor’da başkan Yüksel Yıldırım, Eyüp Aydın ile ilgili kararını verdi.

Galatasaray transfer etmek istedi: Kronik sakat çıktıGalatasaray transfer etmek istedi: Kronik sakat çıktı

“KALMAK İSTERSE BONSERVİSİNİ ALACAĞIM”

Galatasaray’dan kiraladıkları Eyüp Aydın’ın taraftarların eleştirileri nedeniyle moralinin bozulduğunu belirten Yüksel Yıldırım, bonservisini almak istediklerini vurguladı.

Erdem Açıkgöz’e konuşan Yüksel Yıldırım, "Eyüp Aydın, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuzda yer alıyor. Samsunspor taraftarının tepkilerinden olumsuz etkilendi, morali bozuldu. Türkiye’ye döndüğümde Eyüp Aydın ile görüşeceğim. Eğer Samsunspor’da kalmak isterse, sezon sonunda Galatasaray’dan bonservisini alacağım" dedi.

68c486330234a916759b5b30.webp

NE OLMUŞTU?

Galatasaray – Samsunspor maçının ardından Abdülkerim Bardakçı’nın yanına giden Eyüp Aydın’ın elini öptüğü görüldü. Ayrıca Aydın’ın stattan ayrılırken GS Store poşetleri taşıması taraftarların tepkisini çekti.

Samsunsporlu taraftarlar yaşananların ardından oynanan Başakşehir maçında Eyüp Aydın’ı yuhaladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

