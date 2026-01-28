Fenerbahçe maçı öncesi Kocaelispor müjdeli haberi duyurdu

Fenerbahçe maçı öncesi Kocaelispor müjdeli haberi duyurdu
Yayınlanma:
Süper Lig'de pazartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kocaelispor'a müjdeli haber geldi. Kocaelispor'da dosya ödemesi yapıldı.

Kocaelispor’da Fenerbahçe maçı öncesi kritik bir gelişme yaşandı.
Yeşil - Siyahlı ekibe transfer tahtası müjdesi geldi.
Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, FIFA Futbol Mahkemesi tarafından uygulanan geçici transfer yasağına neden olan dosyanın ödemesinin yapıldığını duyurdu.
Kulüp, transfer tahtasının açılması için gerekli yasal sürecin başlatıldığını açıkladı.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kocaelispor’dan yapılan duyuruda, “Kulübümüze FIFA Futbol Mahkemesi tarafından uygulanan geçici transfer tedbirine sebebiyet veren dosyanın ödemesi bugün itibariyle yapılmış olup, ilgili tedbirin kaldırılması amacıyla gerekli yasal prosedür başlatılmıştır. Taraftarlarımızın ve camiamızın bilgilerine saygılarımızla sunarız” ifadelerine yer verildi.

kocaeeli-002.png

MORALLER YERİNE GELDİ

Körfez ekibi, Süper Lig’in 20. haftasında 2 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Fenerbahçe’yi konuk edecek.
Transfer yasağının kaldırılması için başlatılan süreç, kritik karşılaşma öncesinde camiaya büyük moral oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

