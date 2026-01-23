UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aston Villa’ya 1-0 mağlup olarak bu sezon Avrupa kupalarında evindeki ilk yenilgisini aldı.

İngiliz basını, maçın ardından özellikle Jadon Sancho ve kaleci Marco Bizot’un performanslarını öne çıkardı.

Kadıköy'deki atmosfere dikkat çekilen haberlerde sert ifadeler de kullanıldı.

İŞTE İNGİLİZ BASININDA ÖNE ÇIKANLAR:

ESPN: “Sancho, Aston Villa’yı son 16 turuna yaklaştırdı.” Villa’nın Avrupa’daki yükselişine dikkat çekilirken, Bizot’un Martinez’in yokluğunda yaptığı 8 kurtarış övgü aldı.

Villa’nın Avrupa’daki yükselişine dikkat çekilirken, Bizot’un Martinez’in yokluğunda yaptığı 8 kurtarış övgü aldı. BBC: Sancho’nun Matty Cash’in ortasına yetişerek yaptığı kafa vuruşuyla attığı gol anlatıldı. İngiliz oyuncunun için "Morgan Rogers ile birlikte Türkiye'deki düşmanca atmosferde Villa'nın en yaratıcı oyuncusu oldu" yorumu tepki çekti.

Sancho’nun Matty Cash’in ortasına yetişerek yaptığı kafa vuruşuyla attığı gol anlatıldı. İngiliz oyuncunun için yorumu tepki çekti. DailyMail: “Aston Villa, Fenerbahçe deplasmanında aldığı 1-0’lık galibiyetle son 16’yı garantiledi.” İstanbul’daki maçın kulakları sağır eden bir gürültü eşliğinde oynandığı belirtildi.

İstanbul’daki maçın kulakları sağır eden bir gürültü eşliğinde oynandığı belirtildi. The Sun: Sancho’nun 25. dakikada attığı golle Villa’yı son 16’ya taşıdığı yazıldı. Bizot’un kurtarışları için “muhteşem kalecilik performansı” ifadeleri kullanıldı.

Sancho’nun 25. dakikada attığı golle Villa’yı son 16’ya taşıdığı yazıldı. Bizot’un kurtarışları için ifadeleri kullanıldı. Birminghamlive: Villa’nın Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetin göründüğünden daha önemli olduğu, Unai Emery’nin takımının gerçek karakter sergilediği vurgulandı.

Villa’nın Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetin göründüğünden daha önemli olduğu, Unai Emery’nin takımının gerçek karakter sergilediği vurgulandı. The Guardian: Sancho’nun golüyle Villa’nın ilk 8’e adını yazdırdığı, ancak uzatma dakikalarında Emery ile Tielemans arasında saha kenarında yaşanan tartışmanın dikkat çektiği aktarıldı.

ASTON VILLA'DA 2 İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Jadon Sancho:

Aston Villa formasıyla ilk golünü attı, İngiliz basını tarafından “etkileyici” olarak nitelendirildi.

Marco Bizot:

Martinez’in yokluğunda kaleyi devraldı, yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu.