Fenerbahçe maçı bitti İspanya'da Asensio konusu başladı

Yayınlanma:
Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı sonrası Asensio'nun 'Guti tarzı' asisti İspanya basınında gündem oldu.

Fenerbahçe formasıyla kariyer sezonunu yaşayan Marco Asensio, Gençlerbirliği karşısında yaptığı topuk pası asistle maça damga vurdu.
Bu pası gole çeviren Kerem Aktürkoğlu, takımına önemli katkı sağladı.

İSPANYA'DA GÜNDEM ASENSIO

Fenerbahçe maçı sonrası İspanya basını Asensio'da gündem oldu.

  • Marca: El Matador Asensio, Süper Lig’de önüne geleni avlamaya devam ediyor.

Haberde ayrıca asistin “Guti tarzı” olduğu vurgulandı ve pas için “sanat eseri” ifadesi kullanıldı.

  • AS Gazetesi: Asensio, ne yaptın sen! Hayatının asistini yapmak için resmen Guti’ye dönüştün.

"PENALTIDA DA ETKİLİYDİ"

Asensio, yalnızca asistle değil, maçın ilk golünde de rol oynadı.
11. dakikada Talisca’ya attığı ara pas sonrası gelişen pozisyonda Zuzek’in elle müdahalesiyle penaltı kararı çıktı. Talisca bu penaltıyı gole çevirdi.

ASENSIO'NUN SEZON İSTATİSTİKLERİ:

  • 28 maç
  • 11 gol
  • 8 asist

Asensio, bu performansıyla Fenerbahçe’nin hücum hattında en etkili isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

