Fenerbahçe ile eşleştikten sonra darmaduman oldu

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Nottingham Forest, Leeds United deplasmanına çıktı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Nottingham Forest, rakibi karşısında dağıldı ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Leeds United'in gollerini 26. dakikada Bogle, 30. dakikada Okafor ve 49. dakikada Calvert-Lewin attı.

Nottingham Forest'ın tek golü 86. dakikada Lucca'dan geldi.

Bu sonuçla 26 puanla 17. sırada kalan Nottingham Forest, Avrupa Ligi maçı öncesi moral kaybı yaşadı.

Leeds United ise puanını 29'a yükseltti.

FENERBAHÇE - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile karşılaşacağı ilk maç, 19 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Rövanş mücadelesi ise 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de yapılacak.