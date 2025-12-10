Fenerbahçe için dev anlaşma tamamlandı: Tam 12 katına satıldı

Küçükbakkalköy’deki arsa için düzenlenen ihale tamamlandı. Proje sonucunda Fenerbahçe, 16 milyar 560 milyon TL kazanacak.

Emlak Konut GYO desteği ile Fenerbahçe Spor Kulübü ve Akfin Gayrimenkul Değerlendirme A.Ş., İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy’de geliştirilecek projeye ilişkin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhalesi tamamlandı.

KASAYA 16 MİLYAR 560 MİLYON TL GİRECEK

6 bin 250 metrekarelik arsa için 32 firmanın teklif verdiği ihaleyi en yüksek teklifi veren Turgut Müt. San. ve Tic. A.Ş. kazandı. Arsa 46 milyar TL’ye satıldı. Satıştan iş birliği protokolü gereği, şirket payı toplam gelirinin yüzde 80’i Fenerbahçe ve Akfin’in kasasına, yüzde 20’si ise Emlak Konut GYO’nun kasasına kalacak. Böylece Fenerbahçe'nin kasasına ise 16 milyar 560 milyon TL girecek.

296605.jpg

12 KATINA İHALE EDİLDİ

İhale kapsamında ekspertiz değeri 3 milyar 806 milyon 250 bin TL olarak belirlenen arsa yaklaşık 12 katı fiyata ihale edilmiş oldu. Böylece ihale sonucunda ulaşılan 20 milyar 700 milyon TL tutarındaki şirket payı geliri, ekspertiz değerinin yaklaşık 5,44 katına karşılık geldi.

2024/11/08/hbfb.jpg

SADETTİN SARAN BAKAN KURUM’U ZİYARET ETMİŞTİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz hafta İstanbul’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etmişti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

