Fenerbahçe hem gönderdi hem teşekkür etti

Ara transfer döneminin son saatlerinde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe, takas artı para formülüyle N’Golo Kante’yi kadrosuna katarken, Faslı golcü Youssef En - Nesyri’yi Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Ittihad FC’ye gönderdi.

GÖNDERDİKTEN SONRA TEŞEKKÜR ETTİ

Sarı - Lacivertliler sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle veda etti:

Futbolcumuz Youssef En-Nesyri'nin, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad FC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Formamızı giydiği süre boyunca sahadaki mücadelesi ve profesyonelliğiyle kulübümüze değer katan En-Nesyri'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni bölümünde başarılar dileriz.

EN-NESYRI GİTTİ KANTE GELDİ

Fenerbahçe, En-Nesyri’nin ayrılığıyla hücum hattında doğan boşluğu Kante’nin transferiyle dolduracak. Al-Ittihad’a imza atan Faslı golcü ise, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde kariyerine yeni bir sayfa açacak.