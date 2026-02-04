Fenerbahçe hem gönderdi hem teşekkür etti

Yayınlanma:
Kante transferi sonrası Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda mesajı yayınladı.

Ara transfer döneminin son saatlerinde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe, takas artı para formülüyle N’Golo Kante’yi kadrosuna katarken, Faslı golcü Youssef En - Nesyri’yi Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Ittihad FC’ye gönderdi.

GÖNDERDİKTEN SONRA TEŞEKKÜR ETTİ

Sarı - Lacivertliler sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle veda etti:
Futbolcumuz Youssef En-Nesyri'nin, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad FC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Formamızı giydiği süre boyunca sahadaki mücadelesi ve profesyonelliğiyle kulübümüze değer katan En-Nesyri'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni bölümünde başarılar dileriz.



EN-NESYRI GİTTİ KANTE GELDİ

Fenerbahçe, En-Nesyri’nin ayrılığıyla hücum hattında doğan boşluğu Kante’nin transferiyle dolduracak. Al-Ittihad’a imza atan Faslı golcü ise, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde kariyerine yeni bir sayfa açacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

