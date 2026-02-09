Fenerbahçe Gençlerbirliği: İlk 11'ler

Fenerbahçe Gençlerbirliği: İlk 11'ler
Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak.
VAR'da Eren Özyemişçioğlu, AVAR'da Hakan Yemişken olacak.

FENERBAHÇE YENİLMEZLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı 20 maçta da yenilgi yüzü görmedi.
Bu süreçte 13 galibiyet ve 7 beraberlik alan Fenerbahçe, topladığı 46 puanla 2. sırada bulunuyor.
Başkent ekibi ise 22 puanla 11. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri belli oldu:
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Talisca
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya, Göktan, Metehan, Koita

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

