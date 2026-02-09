Fenerbahçe Gençlerbirliği ilk 11: Tedesco'dan Kante kararı

Fenerbahçe, Süper Lig'de 21. hafta maçında bu akşam Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Kadıköy Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Ali Şansalan.

Sarı lacivertli takım ligde 13 galibiyet, 7 beraberlikle lider Galatasaray'ın arkasından 2. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet ve 22 puanla 11. sırada.

FENERBAHÇE'DE 5 FUTBOLCU YOK KEREM SINIRDA

Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif yok.

Cezalı Milan Skriniar ile Edson Alvarez de maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe: 48 Gençlerbirliği: 16

Kerem Aktürkoğlu ise sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

KANTE OYNAYACAK MI? İŞTE İLK 11

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante ile ilgili kararın verildiği belirtildi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Fransız futbolcuya ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.

Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, M.Müldür, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Musaba, Talisca.

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, Tongya, Metehan, Koita.