Fenerbahçe Galatasaray derbisi pazar günü oynanacak
Yayınlanma:
Potada dev maç! Fenerbahçe BEKO sahasında pazar günü Galatasaray MCT Technic'i konuk edecek. İşte basketbolda haftanın programı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 23. hafta maçları yapılacak.
Pazar günü Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi:

Cumartesi:

13.00 TOFAŞ-Mersinspor (TOFAŞ)

15.30 Trabzonspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Hayri Gür)

18.00 Beşiktaş GAİN-Safiport Erokspor (Beşiktaş GAİN)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

8 Şubat Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Karşıyaka (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (ENKA)

20.30 Glint Manisa Basket-Bursaspor Basketbol (Muradiye)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi:

Cumartesi:

15.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-OGM Ormanspor (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut (Kadir Has Kongre Merkezi)

8 Şubat Pazar:

15.00 Çimsa ÇBK Mersin-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)

17.30 Beşiktaş BOA-Fenerbahçe Opet (Beşiktaş GAİN)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi:

8 Şubat Pazar:

13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-OGM Ormanspor (Gazanfer Bilge)

14.45 Cemefe Gold Haremspor-iLab Basketbol (Beylikdüzü)

16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kipaş İstiklalspor (Kurtdereli)

18.15 Finalspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (TOFAŞ)

9 Şubat Pazartesi:

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Lassa (Selçuklu Belediyesi)

18.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Gaziantep Basketbol (TOBB ETÜ)

19.00 Göztepe-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Altındağ Atatürk)

20.00 Çayırova Belediyesi-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Çayırova)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

