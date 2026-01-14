Fenerbahçe Fransa'da mağlup oldu

Fenerbahçe Fransa'da mağlup oldu
Yayınlanma:
Basket Landes'e konuk olan Fenerbahçe Opet, 80-61 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu üçüncü maçında Fransa'nın Basket Landes takımıyla karşılaştı.

François Mitterrand Salonu'ndaki mücadelenin ilk çeyreğini 28-18 önde bitiren ev sahibi ekip, soyunma odasına da 43-34 üstün gitti.

EV SAHİBİ EKİP GALİP GELDİ

Sarı-lacivertliler, ikinci devrede de skora ortak olmayı başaramadı. Basket Landes, üçüncü periyodunu 60-48 önde geçtiği karşılaşmadan 80-61 galip ayrıldı.

LEILA LACAN'DAN 28 SAYI

Ev sahibi ekipte Leila Lacan, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu. Fenerbahçe Opet'te Iliana Rupert, 14 sayıyla oynadı.

FENERBAHÇE İLK YENİLGİSİNİ ALDI

F Grubu'nda 8 galibiyetle zirvede bulunan Fenerbahçe Opet, ilk yenilgisini yaşadı. Fransa temsilcisi ise 6. galibiyetini elde etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

