Fenerbahçe Fransa'da mağlup oldu
Yayınlanma:
Basket Landes'e konuk olan Fenerbahçe Opet, 80-61 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu üçüncü maçında Fransa'nın Basket Landes takımıyla karşılaştı.
François Mitterrand Salonu'ndaki mücadelenin ilk çeyreğini 28-18 önde bitiren ev sahibi ekip, soyunma odasına da 43-34 üstün gitti.
EV SAHİBİ EKİP GALİP GELDİ
Sarı-lacivertliler, ikinci devrede de skora ortak olmayı başaramadı. Basket Landes, üçüncü periyodunu 60-48 önde geçtiği karşılaşmadan 80-61 galip ayrıldı.
LEILA LACAN'DAN 28 SAYI
Ev sahibi ekipte Leila Lacan, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu. Fenerbahçe Opet'te Iliana Rupert, 14 sayıyla oynadı.
FENERBAHÇE İLK YENİLGİSİNİ ALDI
F Grubu'nda 8 galibiyetle zirvede bulunan Fenerbahçe Opet, ilk yenilgisini yaşadı. Fransa temsilcisi ise 6. galibiyetini elde etti.