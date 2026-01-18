Fenerbahçe fırsatı kaçırmadı: Alanyaspor'u yendi Galatasaray'a yaklaştı

Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe, Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'a konuk oldu.

5 GOLLÜ MAÇIN GALİBİ FENERBAHÇE

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadele, Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyeti ile tamamlandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 9. ve 78. dakikalarda Anderson Talisca ile 52. dakikada Anthony Musaba attı.
Alanyaspor'un golleri 3. dakikada Hadergjonaj ile 27. dakikada Makouta'dan geldi.

GALATASARAY İLE FARK 1'E İNDİ

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 42'ye yükselterek 2. sırada yer aldı.
Alanyaspor ise 21 puanla 10. sırada yer aldı.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 1-1 kaldığı haftada sarı-kırmızılılar ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

2024/11/08/hbfb.jpgFenerbahçe, ligin 19. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
Alanyaspor ise Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

