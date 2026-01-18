Tedesco çıldırdı ceketini yere fırlattı: Mehmet Türkmen'e tepki

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Alanyaspor maçının hakemi Mehmet Türkmen'e itiraz ederek sert tepki gösterdi.

Talisca'nın Maestro ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalması sonrası Tedesco, pozisyona tepkide bulundu.

TÜRKMEN'DEN SARI KART

Mücadelenin hakemi Mehmet Türkmen, Domenico Tedesco'ya itirazlarından dolayı sarı kart gösterdi.

Tedesco, sarı kart görmesi sonrası üzerindeki ceketi çıkarıp yere fırlattı.

İtalyan teknik adam, fırlattığı ceketi yeniden üzerine giydi.

TEDESCO'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Turkcell Süper Kupa'da 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Tedesco, Levent Mercan'ın yerine Semedo, Duran'ın yerine de Talisca'yı oynattı.