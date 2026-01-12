Fenerbahçe Kulübü, erkek voleybol takımının başantrenörünü değiştirdi. Sarı lacivertli kulüp Slobodan Kovac'ın ayrılığını açıkladı, yerine de Taner Atik getirdildi.

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımızın Başantrenörlüğü görevini yürüten, aynı zamanda A Millî Takımımızın da teknik direktörü olan Sayın Slobodan Kovač ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Profesyonel sporun doğası gereği kulüpler zaman zaman yeni yapılanmalara yönelir. Bu karar, hocamızın antrenörlük kalitesine ve Türk voleyboluna kattığı değerlere duyduğumuz saygıyı asla gölgelememektedir.

Millî Takımımızın başarısı hepimizin ortak paydasıdır.

Sayın Slobodan Kovač’ın Ay-Yıldızlı armamız altında ülkemize yaşattığı ve yaşatacağı başarılar, her türlü kulüp rekabetinin üzerindedir.

Millî Takımımızın başında çıkacağı her müsabakada kendisinin en büyük destekçilerinden biri olmaya devam edeceğiz.

Bu süreci, Federasyonumuzun ve Millî Takımımızın hedeflerine zarar vermeyecek şekilde; şeffaf, yapıcı ve sorumluluk bilinciyle yönettiğimizi özellikle vurgulamak isteriz.

Sayın Slobodan Kovač’a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor; Millî Takımımızla katılacağı turnuvalarda ve bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."

TANER ATİK AÇIKLANDI

"Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımız, Başantrenör Taner Atik ile anlaşma sağlamıştır.

20 yılı aşkın antrenörlük kariyerinde altyapıdan millî takımlara, Avrupa kupalarından Orta Doğu liglerine uzanan çok geniş bir yelpazede görev yapan Taner Atik; üst düzey sorumluluklar üstlenmiş, hem sportif hem de yönetsel anlamda önemli başarılara imza atmıştır.

Sayın Taner Atik’e 'ailemize hoş geldin' diyor; Sarı Lacivert formamız altında başarılarla ve şampiyonluklarla dolu bir dönem diliyoruz."