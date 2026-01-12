Fenerbahçe "Federasyonumuza zarar vermeyecek şekilde" diyerek ayrılığı açıkladı yerine gelen isim de belli oldu

Fenerbahçe "Federasyonumuza zarar vermeyecek şekilde" diyerek ayrılığı açıkladı yerine gelen isim de belli oldu
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de erkek voleybol takımının başantrenörü Slobodan Kovac'la yollarını ayırdı. Yerine Taner Atik getirildi.

Fenerbahçe Kulübü, erkek voleybol takımının başantrenörünü değiştirdi. Sarı lacivertli kulüp Slobodan Kovac'ın ayrılığını açıkladı, yerine de Taner Atik getirdildi.
Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımızın Başantrenörlüğü görevini yürüten, aynı zamanda A Millî Takımımızın da teknik direktörü olan Sayın Slobodan Kovač ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Profesyonel sporun doğası gereği kulüpler zaman zaman yeni yapılanmalara yönelir. Bu karar, hocamızın antrenörlük kalitesine ve Türk voleyboluna kattığı değerlere duyduğumuz saygıyı asla gölgelememektedir.

avrupa-2026-01-12t135509-684.jpg

Millî Takımımızın başarısı hepimizin ortak paydasıdır.
Sayın Slobodan Kovač’ın Ay-Yıldızlı armamız altında ülkemize yaşattığı ve yaşatacağı başarılar, her türlü kulüp rekabetinin üzerindedir.
Millî Takımımızın başında çıkacağı her müsabakada kendisinin en büyük destekçilerinden biri olmaya devam edeceğiz.

2024/11/08/hbfb.jpgBu süreci, Federasyonumuzun ve Millî Takımımızın hedeflerine zarar vermeyecek şekilde; şeffaf, yapıcı ve sorumluluk bilinciyle yönettiğimizi özellikle vurgulamak isteriz.
Sayın Slobodan Kovač’a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor; Millî Takımımızla katılacağı turnuvalarda ve bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."

TANER ATİK AÇIKLANDI

"Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımız, Başantrenör Taner Atik ile anlaşma sağlamıştır.

whatsapp-image-2026-01-12-at-13-59-34.jpeg

20 yılı aşkın antrenörlük kariyerinde altyapıdan millî takımlara, Avrupa kupalarından Orta Doğu liglerine uzanan çok geniş bir yelpazede görev yapan Taner Atik; üst düzey sorumluluklar üstlenmiş, hem sportif hem de yönetsel anlamda önemli başarılara imza atmıştır.

Sadettin Saran bizzat ödedi: Fenerbahçeli taraftarlar çok sevindiSadettin Saran bizzat ödedi: Fenerbahçeli taraftarlar çok sevindi

Sayın Taner Atik’e 'ailemize hoş geldin' diyor; Sarı Lacivert formamız altında başarılarla ve şampiyonluklarla dolu bir dönem diliyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
Spor
Galatasaray'da istifa etmeyi düşünüyor: Yağmurluk krizi sonrası açıklama
Galatasaray'da istifa etmeyi düşünüyor: Yağmurluk krizi sonrası açıklama
Galatasaray 3 gün önce imzaya getirmişti: Apar topar geri dönüyor
Galatasaray 3 gün önce imzaya getirmişti: Apar topar geri dönüyor
Ankaragücü Erzincan'da mahsur kaldı: AJet'ten 1 dakikalık operasyon
Ankaragücü Erzincan'da mahsur kaldı: AJet'ten 1 dakikalık operasyon