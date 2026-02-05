Fenerbahçe Erzurumspor FK: İlk 11'ler

Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.

Turtay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Sabri Öğe yapacak.

VAR'da Sinan Dereci, AVAR'da Mehmet Kısal olacak.

İKİ TAKIM AYNI PUANDA

Fenerbahçe, kupada oynadığı 2 maçta 1 galibiyet alırken 1 de yenilgi yaşadı.

Kupada ilk hafta maçında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, ikinci maçta Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yenmişti.

Erzurumspor FK da 3 puanda yer alıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçının ilk 11'leri şu şekilde: