Fenerbahçe Brann karşısında: İşte Tedesco'nun ilk 11'i
Yayınlanma:
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Norveç'te Brann ile karşı karşıya gelecek. İşte Tedesco'nun ilk 11'i.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bu gece Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Norveç'in Bergen kentinde Brann Stadyumu'nda oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak maçın hakemi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod.

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayan Fenerbahçe, 20. sırada bulunuyor.

Norveç temsilcisi Brann da 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puanda.

2024/11/08/hbfb.jpgFENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Brann karşısına 3 futbolcusundan yoksun olarak çıkacak.

Ağrısı bulunan Marco Asensio'nun yanı sıra Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü kadroya alınmadı.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun belirlediği kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ederson, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.

BRANN-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Brann: Dyngeland, Helland, Knudsen, Larsen, Dragsnes, Kornvig, Sorensen, Pedersen, Mathisen, Castro, Holm.

Fenerbahçe: Ederson, M. Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

