Fenerbahçe Beşiktaş'ı 19 dakikada yıktı: Tarihi fark

Fenerbahçe Beşiktaş'ı 19 dakikada yıktı: Tarihi fark
Yayınlanma:
Kadınlar Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe ArsaVev, Beşiktaş'ı 19 dakikada içinde bulduğu 4 golle 4-1 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe ArsaVev ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi.
Dereağzı Lefter Tesisleri'nde oynanan derbi, Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

2024/11/08/hbfb.jpg

19 DAKİKA İÇİNDE 4 GOL ATTI

Fenerbahçe, 19 dakikada içinde 4 gol bulmayı başardı.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Busem Şeker, 51. ve 55. dakikalarda Plummer ile 66. dakikada Otu attı.
Beşiktaş'ın tek golü 89. dakikada Pintassilgo ile geldi.

2024/11/08/hbbjk.jpg

FENERBAHÇE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Fenerbahçe ArsaVev, puanını 52'ye yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü.
Beşiktaş ise 30 puanla 5. sırada yer aldı.
Sarı-lacivertiler, ligin gelecek haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Hakkarigücü'nün konuk edecek.
Siyah-beyazlılar isem 20 Şubat Cuma günü Hakkarigücü deplasmanına çıkacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Kalyon ve Cengiz Suriye yolunda! 7 milyarlık projeyi Bakan Bayraktar duyurdu
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Spor
Fenerbahçe'nin bir futbolcuya daha imza attırdığı ortaya çıktı: TFF'ye bildirildi
Fenerbahçe'nin bir futbolcuya daha imza attırdığı ortaya çıktı: TFF'ye bildirildi
TFF Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarının VAR hakemlerini açıkladı
TFF Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarının VAR hakemlerini açıkladı