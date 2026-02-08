Fenerbahçe Beşiktaş'ı 19 dakikada yıktı: Tarihi fark

Fenerbahçe ArsaVev ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi.

Dereağzı Lefter Tesisleri'nde oynanan derbi, Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

19 DAKİKA İÇİNDE 4 GOL ATTI

Fenerbahçe, 19 dakikada içinde 4 gol bulmayı başardı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Busem Şeker, 51. ve 55. dakikalarda Plummer ile 66. dakikada Otu attı.

Beşiktaş'ın tek golü 89. dakikada Pintassilgo ile geldi.

FENERBAHÇE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Fenerbahçe ArsaVev, puanını 52'ye yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş ise 30 puanla 5. sırada yer aldı.

Sarı-lacivertiler, ligin gelecek haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Hakkarigücü'nün konuk edecek.

Siyah-beyazlılar isem 20 Şubat Cuma günü Hakkarigücü deplasmanına çıkacak.