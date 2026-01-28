Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, Türk Telekom’un yerli sosyal medya uygulaması Yaay sponsorluğunda düzenlenen eTürkiye Kupası’nda gözler yarın oynanacak Büyük Final etabına çevrildi. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Espor Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleşen organizasyon, Türk Telekom eSüper Lig takımlarını bir araya getirdi.

18 TAKIMDAN 4 TAKIM KALDI

29 Aralık’ta başlayan turnuvada Süper Lig’de mücadele eden 18 takım yer aldı. Grup aşaması 13 Ocak’ta, play-off etabı ise 20 Ocak’ta tamamlandı.

Büyük Final etabına Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği yükseldi.

DERBİ CANLI YAYINLANACAK

Final etabı yarın Maslak Esa Arena’da çevrim dışı olarak oynanacak. Karşılaşmalar Tivibu Spor 4 ekranlarından, ayrıca Twitch ve Kick platformlarındaki Tivibu Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Yayınlar 16.40’ta başlayacak. Büyük Final, Maslak Esa Arena’da ücretsiz olarak izlenebilecek.