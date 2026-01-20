Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe ve Antalyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor'un çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Samsunspor da saha olayları nedeniyle disipline sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR...

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe ve Antalyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor'un çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Samsunspor'un da saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

İşte TFF'nin açıklaması:

  • 1- HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübü’nün 18.01.2026 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-HESAP.COM ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
  • 2- KOCAELİSPOR Kulübü idarecisi METİN ÖZKAN’ın 18.01.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca19.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
  • 3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 18.01.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
  • 4- SAMSUNSPOR A.Ş. Kulübü’nün 18.01.2026 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
  • 5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 18.01.2026 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
  • 6- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 19.01.2026 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
  • 7- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 19.01.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

