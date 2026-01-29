Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i yıktı
EuroLeague'in 25’inci haftasında iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Karşılaşma 79-62 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle sona erdi.
Maça hızlı başlayan Fenerbahçe Beko rakibine sadece 8 sayı atma şansı verdiği ilk periyotta farkı çift hanelere çıkardı. Sarı-lacivertliler bu periyodu 17 sayı farkla, 25-8 önde kapadı.
Fenerbahçe özellikle Tucker ve De Colo ile etkili olduğu ilk yarıdan da 39-25 önde ayrıldı.
3’üncü periyotta farkı açan ev sahibi ekip son periyoda 61-39 önde girdi.
Son periyotta da rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen Fenerbahçe Beko çok zorlanmadığı derbi maçı 79-62 kazanmayı başardı.
Maçın en skorer ismi ev sahibi takım adına ürettiği 22 sayıla Horton Tucker olurken rakip takımda Saben Lee 19 sayı buldu.
MAÇTAN DETAYLAR
- SALON: Ülker Etkinlik ve Spor Salonu
- HAKEMLER: Carlos Peruga, Borys Ryzhyk, Tomasz Trawicki
- FENERBAHÇE BEKO: Bacot Jr. 3, Metecan Birsen 8, W. Baldwin 8, Melli 5, Tucker 22, De Colo 12, Tarık Biberovic 10, Onuralp Bitim 3, Jantunen 6, Colson 0, Birch 2
- ANADOLU EFES: PJ Dozier 9, Weiler-Babb 2, Poirier 4, Sarper Mutaf 2, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Smits 2, Lee 19, Swider 9, Dessert 6, Jones 2, Şehmus Hazer 7
- 1’İNCİ PERİYOT: 25-8
- DEVRE: 39-25
- 3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-39
Kaynak:DHA