Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i yıktı

EuroLeague'in 25’inci haftasında iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Karşılaşma 79-62 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle sona erdi.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe Beko rakibine sadece 8 sayı atma şansı verdiği ilk periyotta farkı çift hanelere çıkardı. Sarı-lacivertliler bu periyodu 17 sayı farkla, 25-8 önde kapadı.

Fenerbahçe özellikle Tucker ve De Colo ile etkili olduğu ilk yarıdan da 39-25 önde ayrıldı.

3’üncü periyotta farkı açan ev sahibi ekip son periyoda 61-39 önde girdi.

Son periyotta da rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen Fenerbahçe Beko çok zorlanmadığı derbi maçı 79-62 kazanmayı başardı.

Maçın en skorer ismi ev sahibi takım adına ürettiği 22 sayıla Horton Tucker olurken rakip takımda Saben Lee 19 sayı buldu.

MAÇTAN DETAYLAR