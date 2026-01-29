Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i yıktı

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i yıktı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Anadolu Efes ile karşılaştı. Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda oynanan mücadele, Fenerbahçe Beko'nun 79-62 galibiyeti ile tamamlandı.

EuroLeague'in 25’inci haftasında iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Karşılaşma 79-62 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle sona erdi.
Maça hızlı başlayan Fenerbahçe Beko rakibine sadece 8 sayı atma şansı verdiği ilk periyotta farkı çift hanelere çıkardı. Sarı-lacivertliler bu periyodu 17 sayı farkla, 25-8 önde kapadı.
Fenerbahçe özellikle Tucker ve De Colo ile etkili olduğu ilk yarıdan da 39-25 önde ayrıldı.
3’üncü periyotta farkı açan ev sahibi ekip son periyoda 61-39 önde girdi.
Son periyotta da rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen Fenerbahçe Beko çok zorlanmadığı derbi maçı 79-62 kazanmayı başardı.
Maçın en skorer ismi ev sahibi takım adına ürettiği 22 sayıla Horton Tucker olurken rakip takımda Saben Lee 19 sayı buldu.

MAÇTAN DETAYLAR

  • SALON: Ülker Etkinlik ve Spor Salonu
  • HAKEMLER: Carlos Peruga, Borys Ryzhyk, Tomasz Trawicki
  • FENERBAHÇE BEKO: Bacot Jr. 3, Metecan Birsen 8, W. Baldwin 8, Melli 5, Tucker 22, De Colo 12, Tarık Biberovic 10, Onuralp Bitim 3, Jantunen 6, Colson 0, Birch 2
  • ANADOLU EFES: PJ Dozier 9, Weiler-Babb 2, Poirier 4, Sarper Mutaf 2, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Smits 2, Lee 19, Swider 9, Dessert 6, Jones 2, Şehmus Hazer 7
  • 1’İNCİ PERİYOT: 25-8
  • DEVRE: 39-25
  • 3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-39

Kaynak:DHA

İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Spor
Amedspor müjdeyi verdi: Peş peşe açıklandı
Amedspor müjdeyi verdi: Peş peşe açıklandı
Galatasaray'ın maçı tek biletle izlenecek: Biri Fenerbahçe derbisi
Galatasaray'ın maçı tek biletle izlenecek: Biri Fenerbahçe derbisi