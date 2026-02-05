Fenerbahçe alarmı: Metin Diyadin canlı yayında uyardı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Metin Diyadin, kupadaki hedeflerini ve genç oyunculara verdikleri önemi vurguladı.

Diyadin canlı yayında Fenerbahçe maçına dikkat çekerek futbolcularını tek tek uyardı.

"GENÇLERİN HATA YAPMASI ÇOK DOĞAL"

Eryaman Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Diyadin, genç ve az forma şansı bulan futbolculara fırsat tanıdıklarını belirtti. Maçı değerlendirirken, “İyi başladık ve 2-0 öne geçtik. Genç oyuncuların hata yapması doğal, skor 2-2’ye geldi. İkinci yarı tamamen bizim üstünlüğümüzde geçti, çevirebilirdik ama olmadı” ifadelerini kullandı.

"GRUPTAN ÇIKACAĞIZ"

Grupta 3 maçta 7 puan toplayan başkent ekibi için konuşan Diyadin, “Büyük ihtimalle bu gruptan çıkacağız. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ancak hem lig hem kupa maratonunda dar kadrolarla çok iddialı olmak kolay değil” dedi. Gençlerbirliği’nin altyapısına özel vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, “Altyapımızda yetenekli oyuncular var. Onları A takıma kazandırmak istiyoruz. Bugün de 3-4 genç futbolcuya forma verdik” şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE TEHLİKESİNİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Takımda Adama Traore ve Cihan Çanak’ın önemli katkılar sağlayacağını dile getiren Diyadin, Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına da değindi.

Diyadin Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularını canlı yayından uyarırken, “Fenerbahçe maçı zorluk derecesi çok yüksek bir karşılaşma. Bu maçtan sonra ciddi şekilde hazırlanacağız. Ligin ikinci yarısında deplasman maçları daha zor geçiyor, buna uygun bir oyun oynamalıyız” dedi.