Fenerbahçe Alanya'da kaldı: İstanbul'a dönemedi
Yayınlanma:
Fenerbahçe, İstanbul'daki kötü hava şartlarından dolayı Alanya'dan dönüş yapamadı. Sarı-lacivertli kafile, geceyi Alanya'da geçirecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-2 mağlup ettikten sonra İstanbul'a geri dönemedi.

FENERBAHÇE ALANYA'DA KALDI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin uçağı, İstanbul'daki olumsuz hava şartlarından dolayı Alanya'dan kalkamadı.
Fenerbahçe kafilesinin geceyi Alanya'da geçirdikten sonra pazartesi günü İstanbul'a döneceği ifade edildi.

MAÇTAN DETAYLAR

  • Stad: Alanya Oba
  • Hakemler: Mehmet Türkmen, Anıl Usta, Bersan Duran
  • Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ (Dk. 87 Mounie), Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Duarte, Efecan Karaca (Dk. 77 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 87 Meschack), Ogundu (Dk. 77 Güven Yalçın)

2024/11/08/hbfb.jpg

  • Fenerbahçe: Ederson, Semedo, (Dk. 46 Yiğit Efe Demir) Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi (Dk. 90 Alvarez), İsmail Yüksek (Dk. 62 Fred), Musaba (Dk. 74 Nene), Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 62 Duran), Talisca
  • Goller: Dk. 3 Hadergjonaj, Dk. 27 Makouta (Corendon Alanyaspor), Dk. 9 ve 78 Talisca, Dk. 52 Musaba (Fenerbahçe)
  • Sarı kartlar: Dk. 28 Efecan Karaca, Dk. 41 Makouta (Corendon Alanyaspor)

