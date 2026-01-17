Fenerbahçe 86 farkla kazandı

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçında Dardanel Çanakkale Belediyespor’u konuk etti. Baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 86 sayı farkla 129-43 kazanan sarı lacivertli takım, bu sezonki yenilgisizliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Opet, ilk 8 dakikalık bölümde saha içi isabeti bulamayan rakibi karşısında 30-2’lik skora ulaştı.

İlk periyodu 34-10 önde tamamlayan sarı lacivertli takım, rahat oynadığı ikinci yarının ardından soyunma odasına 45 sayı farkla 62-17 önde gitti. İlk yarıdaki agresif oyununu ikinci yarıya da taşıyan Fenerbahçe, final periyoduna 93-32 önde girdi.

Fenerbahçe'de 4 eksik: Musaba tehlikesi

Dördüncü periyotta da rakibini hücumda ve savunmada etkisiz bırakan Fenerbahçe Opet, karşılaşmadan 86 sayı farkla 129-43 galip ayrıldı.

MİLİC'TEN 23 SAYI

Karşılaşmada Fenerbahçeli 9 oyuncu çift hanelerde sayı üretti.

Nikolina Milic kaydettiği 23 sayıyla maçın skoreri olurken; Emma Meesseman 18, Kayla McBride ile Sevgi Uzun 14’er, Teaira McCovan 12, Ayşe Yılmaz 11, Olcay Çakır Turgut, Tuana Vural ve Meltem Avcı Yılmaz da 10’ar sayıyla oynadı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Mesut Öztürk, İsmail Binbir, Ali Küçükerdem

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 14, Olcay Çakır Turgut 10, Meesseman 18, McCovan 12, McBride 14, Tuana Vural 10, Selen Baş 5, Ayşe Yılmaz 11, Milic 25, Meltem Avcı Yılmaz 10, Williams

Dardanel Çanakkale Belediyespor: Dilara Tongar 2, Simge Tokmak 16, Başak Altunbey 15, Nisa Yalçın 2, Sıla Kaya 8, Reyyan Yiğit, Dilasu Engin

1. Periyot: 34-10

Devre: 62-17

3. Periyot: 93-32