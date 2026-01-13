Fenerbahçe 3 yıllık anlaşmayı açıkladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius'un sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

JASIKEVICIUS İLE YOLA DEVAM

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bu sezon da büyük hedefler peşinde koşan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü yürüten ve kazandığımız tarihi başarıların en büyük pay sahiplerinden biri olan Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius’a hayırlı olmasını diliyor, kendisine zaferler ve şampiyonluklarla dolu sezonlar temenni ediyoruz." denildi.

Sarunas Jasikevicius, 14 Aralık 2023 tarihinde Fenerbahçe Beko'nun başına getirilmişti. Jasikevicius geçtiğimiz sezon vbburada EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.