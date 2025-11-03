Fatih Terim'in kızına sosyetik sevgili

Galatasaray ve milli takımın eski teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 2024'te 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı'dan boşanmıştı.

Buse Terim'in bir buçuk yıl sonra yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

Haberi Sabah'tan Bülent Cankurt verdi. Cankurt, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İmparator lakaplı efsane teknik direktör Fatih Terim'in dijital içerik üreticisi kızı Buse Terim, yaklaşık bir buçuk yıl sonra kalbini aşka açtı! Mart 2024'te 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı'dan boşandıktan sonra "Hayata yeniden başladım" diyen Buse Terim'in yeni hayatını, yeni bir aşkla taçlandırdığını öğrendim.

"TERİM'İN BEYAZ ATLI PRENSİ"

Bu kez kalbini, iş ve sosyete dünyasından ünlü bir isme kaptırmış. Terim'in yeni beyaz atlı prensi, Türkiye'nin köklü özel okullarından birinin yönetim kurulu başkanı olan Cenk Eyüboğlu. 12 yıl evli kaldığı, Dinçkök Ailesi'nin kızı Alize Dinçkök'ten 2019'da boşanan Cenk Eyüboğlu, şimdiye kadar adını hiçbir aşk dedikodusuna karıştırmamıştı. O da altı yıl sonra Buse Terim için kalbini aşka açmış oldu.

Cenk Eyüboğlu ile Buse Terim'in, ne zaman ve nasıl tanıştığını öğrenemedim ama kısa bir süre önce flört etmeye başlayan aşıkların birbirlerine çok iyi geldiği konuşuluyor. Umarım mutlulukları daim olur."