Fatih Tekke isyan etti

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, maç sonrası beIN SPORTS'a konuştu.

''BUNUN NEDENLERİ VAR''

Maçı değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Bana göre, maçın ilk bölümü ve son bölümü olumsuz. Bunun nedenleri var. Reaksiyonlarda çok eksiktik. Gayet doğal olarak oyuncu yapısından dolayı. 3'lü baskı daha iyi oldu. Birebir baskıya düşeceksek, bunu iyi oynamalıyız. Bir şey olmaz, zaman vereyim... Zaman verince kullanıyorlar, herkes bu oyunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bugün sorunlar yaşadık açıkçası. Savunmada hem kenar ortasında hem kenarlarda birebirleri böyle oynamamalıyız. Orta yapıldığında bir şey olmaz dememeliyiz, oluyor." dedi.

Trabzonspor geri düştüğü maçı kazandı

''OYUNCU KAYBETMEK İSTEMİYORUM''

Konuşmasını sürdüren Tekke, "Bize faul var gibi gördüm. Ouali, cezalı duruma düştü. Serzenişim oldu. Çünkü oyuncum yok, oyuncu kaybetmek istemiyorum ben." ifadelerini kullandı.

FATİH TEKKE İSYAN ETTİ

Tekke son olarak, "Herkes elinde sopayla cephenin arkasında bekliyor. Her şeye rağmen bu galibiyeti aldık. Bu galibiyeti en başta Edin Visca'ya armağan ediyoruz. Yola devam. Çarşamba kupa maçı var. O da zor. Sonrasında Göztepe maçı var. En şiddetli, en hızlı takımlardan birisi. Maç maç devam etmeye çalışıyoruz." yorumunu yaptı.