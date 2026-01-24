Fatih Karagümrük Galatasaray: İşte ilk 11'ler
Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapacak.
VAR'da Ali Şansalan, AVAR'da Serkan Çimen olacak.
İKİ TAKIMIN FORM DURUMU
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak topladığı 43 puanla 1. sırada yer alıyor.
Fatih Karagümrük ise 9 puanla ligin son sırasında bulunuyor.
Galatasaray'dan 3-0'lık galibiyet
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu:
- Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Tresor, Berkay Özcan, Serginho, Larsson, Barış Kalaycı, Traore
- Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen
