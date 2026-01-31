Eyüpspor kritik galibiyet aldı: Ateş hattından kaçtı

Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor ve Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Eyüpspor, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadelede Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Talha Ülvan, 86. dakikada Raux Yao ve 90+4'te Ampem attı.

Alanyaspor'un tek golünü 3. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

EYÜPSPOR ATEŞ HATTINDAN KAÇTI

Bu sonuçla ligde 6 maç sonra kazanan Eyüpspor, puanını 18 yaparak 15. sıraya yükseldi ve ateş hattından çıktı.

Galibiyet hasretini 3 maça yükselten Alanyaspor ise 22 puanla 10. sırada kaldı.

Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Mücadele 8 Şubat Pazar günü oynanacak.

Alanyaspor ise 8 Şubat Pazar günü Beşiktaş deplasmanına çıkacak.