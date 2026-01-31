Eyüpspor kritik galibiyet aldı: Ateş hattından kaçtı

Eyüpspor kritik galibiyet aldı: Ateş hattından kaçtı
Yayınlanma:
Süper Lig'de Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Eyüpspor, küme hattının bir basamak üstüne 15. sıraya yükseldi.

Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor ve Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Eyüpspor, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadelede Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Talha Ülvan, 86. dakikada Raux Yao ve 90+4'te Ampem attı.
Alanyaspor'un tek golünü 3. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

EYÜPSPOR ATEŞ HATTINDAN KAÇTI

Bu sonuçla ligde 6 maç sonra kazanan Eyüpspor, puanını 18 yaparak 15. sıraya yükseldi ve ateş hattından çıktı.
Galibiyet hasretini 3 maça yükselten Alanyaspor ise 22 puanla 10. sırada kaldı.
Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Mücadele 8 Şubat Pazar günü oynanacak.
Alanyaspor ise 8 Şubat Pazar günü Beşiktaş deplasmanına çıkacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Spor
Fenerbahçe maçına günler kala transfer açıklandı: Manchester City'den geldi
Fenerbahçe maçına günler kala transfer açıklandı: Manchester City'den geldi
Okan Buruk çok istiyordu: Galatasaray'da Dursun Özbek transferi engelledi
Okan Buruk çok istiyordu: Galatasaray'da Dursun Özbek transferi engelledi
Serkan Özbalta Erzurumspor'a müjdeyi verdi: 6 gün uyarısı yaptı
Serkan Özbalta Erzurumspor'a müjdeyi verdi: 6 gün uyarısı yaptı