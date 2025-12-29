Eski hakem "Kol açık penaltı verilmeliydi" deyince başkan isyan etti: Ligden çekilme mesajı

TFF 2. Lig'in 19. hafta maçında Ankaraspor, Şanlıurfaspor'u 2-1 yenmişti.

Ankaraspor'un gollerini Serkan Köse ve Alper Tosun, Şanlıurfaspor'un golü ise Sinan Kurumuş'tan geldi.

Maça Ankaraspor ceza alanında meydana gelen bir pozisyon damgasını vurdu.

Şanlıurfaspor bu pozisyonda penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

"KOL AÇIK VE BARİYER!"

Eski hakem ve yorumcu Deniz Ateş Bitnel, bu pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bitnel, şu yorumu yaptı:

"Bu pozisyonda vücuttan sekmesinin önemi yok.! Kol açık ve bariyer.... Penaltı verilmeliydi!!!”

BAŞKAN İSYAN ETTİ

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mustafa Kemal Saraçoğlu da isyan etti.

Saraçoğlu şunları söyledi:

"Türk futbolunda, alın terinin karşılıksız bırakıldığı, emeğin yok sayıldığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Şanlıurfaspor’un tek bir puanı daha haksız ve hatalı kararlarla elinden alındığı takdirde, kulübümüz ligde yer almanın anlamını ciddi şekilde sorgulamak zorunda kalacaktır. Bu bir tehdit değil, gelinen noktanın açık bir tespitidir.

Şanlıurfaspor’un emeğinin yok sayılmasına, sabrının sınanmasına ve görmezden gelinmesine sessiz kalmayacağız.”