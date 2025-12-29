Amedspor 3 Ocak'ta başlayacak

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı en yakın takipçisi Pendikspor'un 2 puan önünde 39 puanla lider olarak tamamlayan Amedspor, Iğdırspor karşısında alınan farklı galibiyetle büyük moral buldu.

Amedspor teknik direktörü Sinan Kaloğlu: İlk defa bir maçta iki kere kaçırdık

Amedspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, ikinci yarı hazırlık programını da belirledi.

Buna göre futbolcular 5 gün izin yapacak.

ANTALYA'DA KAMPA GİRECEK

Amedspor, 3 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da kampa girerek başlayacak. Antalya kampında hazırlık maçı yapılması da planlanıyor.

Bir hafta sonra Diyarbakır'a dönecek olan Amedspor, hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.

Ara transfer çalışmaları da sürerken, teknik heyetin raporuna göre kadro şekillendirilecek.

Amedspor, ligin ikinci yarısına kendi sahasındaki Çorum FK maçıyla başlayacak.

Ligin ilk yarısında Çorum'da oynanan maçı Çorum FK 2-0 kazanmıştı.