Amedspor 3 Ocak'ta başlayacak

Amedspor 3 Ocak'ta başlayacak
Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de ilk yarıyı zirvede tamamlayan Amedspor'da program belli oldu. 3 Ocak'ta başlayacak.

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı en yakın takipçisi Pendikspor'un 2 puan önünde 39 puanla lider olarak tamamlayan Amedspor, Iğdırspor karşısında alınan farklı galibiyetle büyük moral buldu.

Amedspor teknik direktörü Sinan Kaloğlu: İlk defa bir maçta iki kere kaçırdıkAmedspor teknik direktörü Sinan Kaloğlu: İlk defa bir maçta iki kere kaçırdık

Amedspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, ikinci yarı hazırlık programını da belirledi.
Buna göre futbolcular 5 gün izin yapacak.

ANTALYA'DA KAMPA GİRECEK

Amedspor, 3 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da kampa girerek başlayacak. Antalya kampında hazırlık maçı yapılması da planlanıyor.
Bir hafta sonra Diyarbakır'a dönecek olan Amedspor, hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.
Ara transfer çalışmaları da sürerken, teknik heyetin raporuna göre kadro şekillendirilecek.
Amedspor, ligin ikinci yarısına kendi sahasındaki Çorum FK maçıyla başlayacak.
Ligin ilk yarısında Çorum'da oynanan maçı Çorum FK 2-0 kazanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Spor
Fenerbahçe Galatasaray'da yetişen genç futbolcuyu istiyor: Sadettin Saran görüşecek
Fenerbahçe Galatasaray'da yetişen genç futbolcuyu istiyor: Sadettin Saran görüşecek
Galatasaray maçı öncesi görüntüler tepki çekmişti: Açıklama geldi
Galatasaray maçı öncesi görüntüler tepki çekmişti: Açıklama geldi
Eksi 18 derecede sahaya çıktılar: Erzurumspor kalecisi maçı bırakıp kenarda çay içti
Eksi 18 derecede sahaya çıktılar: Erzurumspor kalecisi maçı bırakıp kenarda çay içti