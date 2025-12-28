Amedspor teknik direktörü Sinan Kaloğlu: İlk defa bir maçta iki kere kaçırdık

Lig’de Iğdır FK’yı konuk eden Amedspor sahadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Diyarbakır ekibi bu skorla ilk yarıyı lider kapattı.

Mücadelenin ardından kameralar karşısına geçen Amedspor teknik direktörü Sinan Kaloğlu açıklamalarda bulundu.

"BU LİGİN EN İYİ TAKIMIYIZ"

Ligin ilk yarısını taraftarlarla ve kulüpteki tüm kesimlerin desteğini alarak lider tamamladıklarını belirten Amedspor teknik direktörü Sinan Kaloğlu şu ifadeleri kullandı:

Kulübümü tebrik ediyorum. Rakip futbolcuları da tebrik ediyorum. Iğdırsporlu kardeşlerimizle iyi bir mücadele oldu. Evet, ilk yarıyı lider bitirdik. Liderlikle alakalı söylenecek çok şey var tabii ki ama aslında bu liderlik kolay gelmedi dostlar. Bu liderliğin altında çok büyük bir özveri var. Çok büyük bir fedakarlık ve çok büyük bir birliktelik var. Tesiste çalışan, dışarıda kulübümüze destek olan, gönüllü olarak takımımızın iyi olmasını sağlayan tüm yöneticiler, bütün personel ve futbolcularımız dahil gerçekten bir takdiri hak ediyorlar. Güzel bir galibiyet ve güzel bir maç oldu. İlk defa bir maçta iki tane penaltı kaçırdık, o da ilginç oldu. Ama sonuçta net bir galibiyet, net pozisyonlar, tempolu bir oyun var. Buraya ful dolduran, stadımıza gelen ve son dakikaya kadar bizi destekleyen taraftarlarımızı mutlu etmek bizi çok sevindirdi. Lig maratonu 90 dakikalık bir maç gibi. Şimdi biz ilk 45 dakikayı önde bitirdik. Şimdi önümüzde bir 45 dakika daha var. Bu 45 dakikaya en iyi şekilde hazırlanacağız. Biz bu ligin en iyi takımıyız, en özverili takımıyız. İçeride, dışarıda, taraftar olarak en sevgi dolu kulübüyüz. Her yerde destekleniyoruz. O yüzden bu insanlara layık olmak için çalışıyoruz. İlk yarıyı lider bitirdik. Şimdi ikinci yarıyı lider bitirmek için her şeyi yapacağız. O yüzden herkesi tebrik ediyorum.