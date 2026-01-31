Eski Galatasaraylı Frankfurt'un başına geçti

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Albert Riera, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü oldu.

Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü belli oldu.
Frankfurt, teknik direktörlük koltuğuna Albert Riera'nın getirildiğini resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Riera ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandı.

GALATASARAY'DA YARDIMCI ANTRENÖRLÜK YAPTI

Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Albert Riera, daha sonra NK Olimpija, NK Celje ve Bordeaux'da görev yaptı.
Albert Riera, kariyerinde 1 Slovenya Ligi ve 2 Slovenya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

GALATASARAY'DA FORMA GİYMİŞTİ

Albert Riera, 2011-2012 sezonunda Yunanistan ekibi Olympiakos'dan Galatasaray'a 3 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
Galatasaray'da 3 sezon forma giyen Albert Riera, çıktığı 80 maçta 4 gol atarken 7 kez gol pası vermişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

