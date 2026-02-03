Ertuğrul Sağlam teknik direktörü kovulan takımın maçına gitti

Belçika Pro Lig’in 23. haftasında oynanan Standard Liege - Anderlecht derbisi, sadece sahadaki mücadeleyle değil, tribündeki bir isimle de gündeme damga vurdu.

Türk teknik direktör Ertuğrul Sağlam, maçı menajeriyle birlikte tribünden izledi.

ANDERLECHT TEKNİK DİREKTÖRSÜZ KALDI

Anderlecht, derbiyi 2-0 kaybetti ve maç sonrası teknik direktör Besnik Hasi ile yollar ayrıldı. Sağlam’ın tribünde görülmesi, “tesadüf mü yoksa yeni hoca adaylığı mı?” sorularını gündeme getirdi.

Ancak Belçika basını, Anderlecht'ten kovulan Hasi sonrası, Sağlam’ın sadece seyirci olarak orada olmadığını, Anderlecht için potansiyel adaylardan biri olabileceğini yazdı.

ERTUĞRUL SAĞLAM SESLERİ

Voetbal Primeur: Türk teknik direktör, Standard ile Anderlecht arasında oynanan karşılaşmada hazır bulundu.

Anderlecht için dikkat çekici yeni bir teknik direktör mü? Beklenmedik bir isim aniden ortaya çıktı ve dedikodu kazanını alevlendirdi. Voetbal Belgie: Hem Vincent Euvrard hem de Besnik Hasi omuzlarında ağır bir yük hissediyorlardı. Görevden alınma söylentileri yüksek sesle dile getiriliyordu. Tesadüf müydü bilinmez, Ertuğrul Sağlam ‘El Clasico’ya katıldı.

2024'TEN BERİ ÇALIŞMIYOR

Son olarak Kocaelispor’u çalıştıran Sağlam, Aralık 2024’ten bu yana boşta. Kariyerinde Bursaspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Sağlam’ın, Avrupa’da bir kulüple anlaşması an meselesi.