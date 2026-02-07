Ertuğrul Sağlam Atatürk'ten başka adres göstermedi

Yayınlanma:
Ertuğrul Sağlam genç sporcularla buluştu. Bursaspor'la Süper Lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli teknik adam Osmangazi Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte gençlere Atatürk'ün sözüyle seslendi.

2010 yılında Bursaspor’a tarihi şampiyonluk yaşatarak Türk futboluna adını altın harflerle yazdıran deneyimli teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Osmangazi Belediyespor’un başarılı tenisçileriyle bir araya geldi.

TEK ADRES ATATÜRK

Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve Sağlam’ın adını taşıyan spor tesisinde gerçekleşen buluşmada, genç sporculara önemli mesajlar verildi. Sağlam, sporun yalnızca fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda güçlü bir karakter inşası olduğunu vurguladı.
Başarının disiplinli antrenman ve eğitimle mümkün olduğunu belirten Sağlam, Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” sözünü hatırlatarak ahlaklı duruşun sahadaki başarı kadar değerli olduğunun altını çizdi.

GENÇLERLE TENİS OYNADI

Etkinlikte genç sporcularla yakından ilgilenen Sağlam, kortta tenis oynayarak keyifli anlar yaşattı. Sporcuların motivasyonuna katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Sağlam, “Burada çocuklarımıza ve gençlerimize hayatlarına değer katacak çok önemli bir çalışma yürütülüyor. Hem iyi bir sporcu olarak yetişmeleri hem de ülke sporuna uzun yıllar hizmet edebilmeleri açısından büyük emek harcanıyor” dedi.

DUYGUSAL ANLAR

Sağlam, tesisin hayata geçirilmesinde emeği geçen belediye başkanlarına teşekkür ederek, adının böyle bir hizmetle yaşatılmasının kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

GELECEĞE HATIRA

Buluşma, genç sporcuların Sağlam ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. Sporcular, bu anlamlı ziyaretin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ise Sağlam’a günün anısına teşekkür plaketi takdim etti.

