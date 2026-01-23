Ertuğrul Doğan'ın "Vermem" dediği Oulai'den Galatasaray hamlesi: Taraftarlar çılgına döndü

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray'ın istediği Oulai için "40 milyon eurodan aşağıya vermem" dediği Oulai'den Galatasaray hamlesi geldi. Sarı kırmızılı taraftarlar umutlanırken, Trabzonsporlu taraftarlar tepki gösterdi.

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan transfer etmek istediği Christ Inao Oulai dikkat çeken bir hamlede bulundu.

2024/11/07/hbgs.jpgGazeteci Ali Naci Küçük, SkySpor Youtube kanalında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın İstanbul'da bir araya geldiğini söyledi. Küçük, "Galatasaray, Oulai'yi istiyor, başkanlar İstanbul’da bir araya geldi. Galatasaray, Trabzonspor'a 20 milyon Euro + Ahmed Kutucu teklifini yaptı. Ertuğrul Doğan ise Oulai için 30 milyon Euro istedi. Galatasaray teklifini artıracak" ifadelerini kullandı.
Ertuğrul Doğan ise A Spor'da katıldığı programda teklifi doğruladı ve şunları söyledi:
"Galatasaray'dan bir teklif geldi. Önemli bir kulüp. Çok hoş değil kulüp ismi vermek. Bu konuyu konuşmak istemiyorum, bu detaylara girmek istiyorum. Trabzonspor'un beklentisi 40 milyon euro ve üstüdür. Oulai'den daha yüksek teklif alan oyuncumuz var. Oulai için Trabzonspor'un kafasındaki rakama yakın bir teklif yok. Değerli bir oyuncu. Rakipten bir oyuncu da var, gündemimizde diye yazıyorlar ama değil.

Galatasaraylılar gece yarısı akın etti: Noa Lang İstanbul'daGalatasaraylılar akın etti: Noa Lang İstanbul'da

Ouali ile anlaşıldı deniyor, nasıl anlaşılmış, yok öyle bir şey. Oyuncumuza Avrupa'dan ve Türkiye'den teklif var. Bu kötü bir şey değil, başarıdır. 5 milyona aldığımız oyuncu için 35-40'lar konuşuluyor. Bizim kafamızda bir rakam var, bu oyuncuları almamızın sebebi tekrar satmak. Genç oyuncular bilmeli, bu iş kar topu etkisiyle büyümeli. Ben Trabzonspor'a gidersem bana değer verirler ve Avrupa'ya giderler demeli gençler. Biz Avrupalılar'a böyle algı yerleştirmek istiyoruz. Yönetimimizin, hocamızın dediğine bakarım. Başkasının dediğine bakmam."

OULAI'DAN GALATASARAY SÜRPRİZİ

Ertuğrul Doğan'ın vermeyeceğini söylediği Oulai'nin hamlesi ise Galatasaraylı taraftarları umutlandırırken, Trabzonsporlu taraftarları kızdırdı.
Oulai, sosyal medyada Galatasaray'la ilgili bir paylaşıma kayıtsız kalmadı.
19 yaşındaki oyuncu, Fabrizio Romano'nun Galatasaray'ın Noa Lang transferini duyurduğu paylaşımı beğendi.

whatsapp-image-2026-01-23-at-08-34-32.jpeg

Bu beğenini Oulai'nin de Galatasaray'a transfer olmak istediği şekilde yorumlandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

