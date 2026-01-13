Ertuğrul Doğan görüştükleri Fenerbahçeli futbolcuyu açıkladı: Saran izin verdi o istemedi

Yayınlanma:
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'la transfer görüşmesi yaptığını söyledi. Doğan, Saran'ın izin verdiğini ancak görüştükleri futbolcunun Trabzonspor'a gelmek istemediğini belirtti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek Fenerbahçe'den istedikleri oyuncuyu da açıkladı.

Doğan, katıldığı bir programda Fenerbahçe'den istedikleri futbolcunun Oğuz Aydın olduğunu söyledi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ı telefonla aradığını bildiren Doğan, "Kendisinden oyuncusu ile görüşmek istediğimi belirterek izin istedim. Görüşebileceğimi söyledi. Sonuçta rakibimizin sözleşmeli oyuncusu" dedi.

OĞUZ AYDIN İSTEMEMİŞ

Bordo mavili kulübün başkanı daha sonra Oğuz Aydın'la yaptığı görüşmeyi de aktardı ve şunları söyledi:
"Oğuz Aydın'la da görüştük. Oğuz Aydın Trabzonspor'a gelmek istemediğini bize iletti. Biz de bu konuyu yapattık."

Oğuz Aydın'ı Fenerbahçe 2024-2025 sezonunun başında Alanyaspor'dan transfer etmişti.
İlk sezonunda Fenerbahçe formasıyla 31 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 7 gol attı. Bu sezon ise 26 maçta forma giydi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

