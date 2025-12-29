Ertuğrul Doğan Fatih Tekke'nin payını açıkladı

Ertuğrul Doğan Fatih Tekke'nin payını açıkladı
Yayınlanma:
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Bordo Mavili camiaya önemli mesajlar verdi. Yeni yıl öncesi umutlu konuşan Doğan, teknik direktör Fatih Tekke'ya ayrı bir parantez açtı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine yaptığı açıklamalarda hem takımın oyun kimliğini hem de transfer planlamasını değerlendirdi.

Doğan, sezon başında yapılan doğru planlamaların bugün sahaya yansıyan mücadeleci kimliği ortaya çıkardığını belirtti. Genç oyuncuların enerjisi ile tecrübeli isimlerin yol göstericiliğinin birleştiğini, bunun da Trabzonspor’un tarihsel kimliğine uygun bir tablo oluşturduğunu ifade etti.

2025/02/06/fatih-tekke-trabzonsporu-teknik-adam-o-551149-163392.jpg

Fatih Tekke vurgusu Başkan Doğan, Fatih Tekke’nin oyuncularla kurduğu iletişim ve doğru müdahalelerle takımı bir bütün haline getirdiğini söyledi. “Sezon ilerledikçe uyum artıyor, sahaya yansıyan kalite her hafta yükseliyor. Yarışın tam merkezindeyiz” diyerek hedefin her zaman zirve olduğunu dile getirdi.

FATİH TEKKE'NİN PAYI BÜYÜK

Doğan, Bordo-Mavili takımın tarihsel kimliğine yakışan bir oyun ortaya koyduğunu ve bu süreçte teknik direktör Fatih Tekke’nin büyük payı olduğunu vurguladı.
Doğan, ihtiyaç duyulan takviyelerin Fatih Tekke ile birlikte değerlendirildiğini ve takım kimyasını koruyan, rekabeti artıran hamleler yapma kararlılığında olduklarını açıkladı. Türkiye Kupası’nda gruplara kalınmasının önemli bir başarı olduğunu belirterek, “Amacımız bu kupayı yeniden müzemize getirmek” dedi.

Trabzonspor Galatasaray maçı için hazırlıklara başladıTrabzonspor Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı

Futbolda adalet vurgusu Türk futbolundaki tartışmalara da değinen Doğan, Trabzonspor’un her zaman adaletin ve tertemiz rekabetin yanında olduğunu söyledi. Hakem uygulamalarına dikkat çekerek, “İmtiyaz dağıtan anlayış futbolun en büyük sorunlarından biri. Ancak bu ligin er ya da geç gerçek rekabet zeminine kavuşacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

"DİRİ TUTMANIN ADIMI"

Trabzonspor camiasının gücüne vurgu yapan Doğan, sahadaki enerji, tribünlerdeki birlik ve şehrin takımıyla kurduğu bağın yol gösterici olduğunu belirtti. “Bu kulüp umudu diri tutmanın adıdır. Yolculuğumuz sürüyor ve her adımda daha güçlü bir Trabzonspor’a ilerliyoruz” mesajını verdi.

29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Spor
Fenerbahçe Galatasaray'da yetişen genç futbolcuyu istiyor: Sadettin Saran görüşecek
Fenerbahçe Galatasaray'da yetişen genç futbolcuyu istiyor: Sadettin Saran görüşecek
Galatasaray maçı öncesi görüntüler tepki çekmişti: Açıklama geldi
Galatasaray maçı öncesi görüntüler tepki çekmişti: Açıklama geldi
Eksi 18 derecede sahaya çıktılar: Erzurumspor kalecisi maçı bırakıp kenarda çay içti
Eksi 18 derecede sahaya çıktılar: Erzurumspor kalecisi maçı bırakıp kenarda çay içti