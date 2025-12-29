Ertuğrul Doğan Fatih Tekke'nin payını açıkladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine yaptığı açıklamalarda hem takımın oyun kimliğini hem de transfer planlamasını değerlendirdi.

Doğan, sezon başında yapılan doğru planlamaların bugün sahaya yansıyan mücadeleci kimliği ortaya çıkardığını belirtti. Genç oyuncuların enerjisi ile tecrübeli isimlerin yol göstericiliğinin birleştiğini, bunun da Trabzonspor’un tarihsel kimliğine uygun bir tablo oluşturduğunu ifade etti.

Fatih Tekke vurgusu Başkan Doğan, Fatih Tekke’nin oyuncularla kurduğu iletişim ve doğru müdahalelerle takımı bir bütün haline getirdiğini söyledi. “Sezon ilerledikçe uyum artıyor, sahaya yansıyan kalite her hafta yükseliyor. Yarışın tam merkezindeyiz” diyerek hedefin her zaman zirve olduğunu dile getirdi.

FATİH TEKKE'NİN PAYI BÜYÜK

Doğan, Bordo-Mavili takımın tarihsel kimliğine yakışan bir oyun ortaya koyduğunu ve bu süreçte teknik direktör Fatih Tekke’nin büyük payı olduğunu vurguladı.

Doğan, ihtiyaç duyulan takviyelerin Fatih Tekke ile birlikte değerlendirildiğini ve takım kimyasını koruyan, rekabeti artıran hamleler yapma kararlılığında olduklarını açıkladı. Türkiye Kupası’nda gruplara kalınmasının önemli bir başarı olduğunu belirterek, “Amacımız bu kupayı yeniden müzemize getirmek” dedi.

Futbolda adalet vurgusu Türk futbolundaki tartışmalara da değinen Doğan, Trabzonspor’un her zaman adaletin ve tertemiz rekabetin yanında olduğunu söyledi. Hakem uygulamalarına dikkat çekerek, “İmtiyaz dağıtan anlayış futbolun en büyük sorunlarından biri. Ancak bu ligin er ya da geç gerçek rekabet zeminine kavuşacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

"DİRİ TUTMANIN ADIMI"

Trabzonspor camiasının gücüne vurgu yapan Doğan, sahadaki enerji, tribünlerdeki birlik ve şehrin takımıyla kurduğu bağın yol gösterici olduğunu belirtti. “Bu kulüp umudu diri tutmanın adıdır. Yolculuğumuz sürüyor ve her adımda daha güçlü bir Trabzonspor’a ilerliyoruz” mesajını verdi.