Trabzonspor Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı

Trabzonspor Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı
Yayınlanma:
Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklara başladı.

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Acun Ilıcalı Fenerbahçeli futbolcuyu istiyor: 10 milyon euro bonservisi varAcun Ilıcalı Fenerbahçeli futbolcuyu istiyor

DAR ALANDA OYUN VE DAYANIKLILIK ÇALIŞMASI YAPILDI

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden antrenmanı dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamladı.

Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

gnghn.jpg

KAZANAN RAKİBİNİ BEKLEYECEK

Galatasaray – Trabzonspor eşleşmesinin galibi Süper Kupa’da finale yükselecek. Finalde ise Fenerbahçe – Samsunspor eşleşmesinin galibiyle oynanacak.

FİNAL NE ZAMAN?

Final müsabakası 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Spor
Fenerbahçe'de kapılar kapandı: Transfere izin yok
Fenerbahçe'de kapılar kapandı: Transfere izin yok
Beşiktaş'ta olay olan ayrılık iddiası reddedildi: Sergen hocayla sorun yaşamam mümkün değil
Beşiktaş'ta olay olan ayrılık iddiası reddedildi: Sergen hocayla sorun yaşamam mümkün değil
Erden Timur cephesinden bir açıklama daha
Erden Timur cephesinden bir açıklama daha