Trabzonspor Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

DAR ALANDA OYUN VE DAYANIKLILIK ÇALIŞMASI YAPILDI

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden antrenmanı dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamladı.

Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

KAZANAN RAKİBİNİ BEKLEYECEK

Galatasaray – Trabzonspor eşleşmesinin galibi Süper Kupa’da finale yükselecek. Finalde ise Fenerbahçe – Samsunspor eşleşmesinin galibiyle oynanacak.

FİNAL NE ZAMAN?

Final müsabakası 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.