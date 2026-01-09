Ertelenen Olympiakos Fenerbahçe Beko maçının oynanacağı tarih belli oldu
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasından ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko mücadelesinin oynanacağı tarih netleşti.
17 MART SALI GÜNÜ OYNANACAK
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, 4 Aralık 2025 tarihinde Yunanistan'da oynanması gereken ancak hava koşulları sebebiyle ertelenen Olympiakos müsabakasının 17 Mart Salı günü, saat 21.15'te Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacağı belirtildi.
SU SIZINTISINDAN DOLAYI OYNANAMAMIŞTI
Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, 4 Aralık'ta ertelenen müsabakanın ardından "Olympiakos'un salonundaki su sızıntısından kaynaklanan durum nedeniyle karşılaşmanın oynanamadığını" dile getirmişti.
FENERBAHÇE BEKO'NUN DURUMU
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 20 maça çıktı.
Sarı-lacivertliler oynadığı 20 maçta 13 galibiyet alırken 7 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe Beko, 16 Ocak Cuma günü EuroLeague'de Valencia'yı ağırlayacak.
Kaynak:Haber Merkezi / AA