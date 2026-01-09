Ertelenen Olympiakos Fenerbahçe Beko maçının oynanacağı tarih belli oldu

Ertelenen Olympiakos Fenerbahçe Beko maçının oynanacağı tarih belli oldu
Yayınlanma:
EuroLeague'in 14. haftasında oynanması planlanan ancak ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı için karar çıktı. Mücadele 17 Mart salı günü oynanacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasından ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko mücadelesinin oynanacağı tarih netleşti.

Dursun Özbek derbi kararını verdiDursun Özbek derbi kararını verdi

17 MART SALI GÜNÜ OYNANACAK

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, 4 Aralık 2025 tarihinde Yunanistan'da oynanması gereken ancak hava koşulları sebebiyle ertelenen Olympiakos müsabakasının 17 Mart Salı günü, saat 21.15'te Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacağı belirtildi.

SU SIZINTISINDAN DOLAYI OYNANAMAMIŞTI

Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, 4 Aralık'ta ertelenen müsabakanın ardından "Olympiakos'un salonundaki su sızıntısından kaynaklanan durum nedeniyle karşılaşmanın oynanamadığını" dile getirmişti.

2024/11/08/hbfb.jpg

FENERBAHÇE BEKO'NUN DURUMU

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 20 maça çıktı.
Sarı-lacivertliler oynadığı 20 maçta 13 galibiyet alırken 7 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe Beko, 16 Ocak Cuma günü EuroLeague'de Valencia'yı ağırlayacak.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
Spor
TRT'nin yayınlayacağı maçlar belli oldu: Bu maçlar kaçmaz!
TRT'nin yayınlayacağı maçlar belli oldu: Bu maçlar kaçmaz!
Beşiktaş'ın yıldızı kamptan ayrıldı: Nedeni belli oldu
Beşiktaş'ın yıldızı kamptan ayrıldı: Nedeni belli oldu
Ergin Ataman: Türk olmaktan gurur duyuyorum
Ergin Ataman: Türk olmaktan gurur duyuyorum