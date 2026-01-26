Erman Toroğlu: Milleti yemeyin

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Göztepe maçıyla ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullandı. Toroğlu, Fenerbahçe'nin bu kadro yapısıyla şampiyonluğa oynayamayacağını iddia etti.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe, Göztepe’ye karşı şampiyonluk maçlarından birine çıkıyor, santrforu yok. Nerede? Yedek kulübesinde. Peki ilk 11’de sahaya çıkan santrforu kim? Talisca. Talisca’dan santrfor olur mu? Olmaz. O nerenin oyuncusu? Santrforun arkasında oynayacak, takımı yönlendirecek, dönen toplara vuracak, frikik atacak. Yani hücumun diğer kısmında çok verimli bir isim. Sen Talisca’yı santrfor oynatınca hem o bölgedeki diğer futbolcuyu öldürüyorsun, hem de Talisca’yı. Yani Göztepe karşısında 9 kişi oynuyorsun" yorumunu yaptı.

"ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKMAZ ARKADAŞ"

Göztepe'nin de eksik olduğunu vurgulayan Toroğlu, Sözcü'deki yazısına şöyle devam etti:

"Ama her futbolcusu yerinde oynuyor. Diyorsun ki, “Şampiyonluğa oynayacağım.” Bu kadro yapısıyla olmaz! Sende ne Osimhen ne de İcardi var. Talisca’dan hem İcardi hem de Osimhen yaratmaya kalkıyorsun. Şapkadan tavşan çıkmaz arkadaş. Milleti yemeyin! Bu yönetim de diyecek ki, “Erman kardeş kadroyu kucağımda buldum.” Orada da haklılar. Büyük kulüplerde yönetime gelenlerin, büyük büyük laflar edenlerin, büyük büyük lokma yiyenlerin, büyük büyük para harcayıp kulüplerini ne hale getirdiklerini dün akşam gördük.
Şu cümleyle özeti yapalım. Santrforu olmayan Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor! Ha oynar mı? Oynar. Ama olur mu bilemem."

