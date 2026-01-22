Erman Toroğlu Galatasaray'da 279 kez bahis oynayan futbolcuyu açıkladı: Belgeler var

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, F90 YouTube kanalında Feyyaz Uçar'a konuk oldu.

Erman Toroğlu, ''Futbolda bahis soruşturması'' kapsamında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Dzeko ile 16 maçlık sözleşme imzalandı

''279 KERE BAHİS OYNAMIŞ!''

Erman Toroğlu, Feyyaz Uçar'a ''Galatasaray'ın sol beki var. Kim? Trabzon'dan gelen...'' sorusunu yöneltti.

Feyyaz Uçar, ''Son maçta, kupa maçında da golü atan oyuncu hocam. Kim? İsim söylemeyelim hocam isterseniz, şey yapalım...'' ifadeleriyle futbolcu Eren Elmalı'yı işaret etti.

Toroğlu Eren Elmalı hakkında, ''Şimdi bu futbolcu, 279 kere bahis oynamış. Belgeler var'' ifadelerini kullandı ve Uçar, ''279 kere! Belgeler var... E nasıl devam ediyor? Peki hocam, şöyle bir şey var; kendi maçına oynamadı. Bu bir savunma mıdır hocam?'' sorusunu yöneltti.

''KANUNLAR HERKESE EŞİT OLMALI''

Konuşmasını sürdüren Erman Toroğlu, ''Hocam hayır, hayır, hayır! O savunma değil. Bak; kendi maçına oynamayacaksın, oynamadığın zaman da kendi maçına oynamayacaksın. Bak, kural öyle diyor. Oynamıyorum o gün maçta; oynayamazsın kendi maçına. Yazıyor ya! E... Hocam kanunlar herkese eşit olmalı.

Bazılarına eşit, bazılarına başka eşit olmamalı. Benim duyduğum, bildiğim, bana arkadaşım diyor ki; "Belgeleri sana veririm" diyor. Güvendiğim bir adam. Verebilirim belgeleri. Burada konuştuğuma göre verebilirim'' dedi.

ATİLLA TÜRKER DE EREN ELMALI'YI AÇIKLAMIŞTI

Gazeteci Atilla Türker, Eren Elmalı'nın kendi maçına bahis yaptığını iddia etmiş ve "Eren Elmalı 2019 yılında Kasımpaşa’da oynarken kendi oynadığı maça bahis yapmış, belgeleriyle kanıtlı.

Kendi maçına bahis oynama suçunda zaman aşımı olmaz ve şike kapsamına girer, Ndao aynı suçtan tutuklandı." ifadelerini kullanmıştı.