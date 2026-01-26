Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin Göztepe beraberliğindeki hatasını açıkladı

Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin Göztepe beraberliğindeki hatasını açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı beraberliği değerlendiren Erman Toroğlu, Anderson Talisca tercihini eleştirdi.

Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe’yle karşılaştı. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar, 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe’nin golünü 17. dakikada Dorgeles Nene kaydetti. Göztepe’nin cevabı ise 24. dakikada Janderson’dan geldi.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA YARA ALDI

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda yara aldı. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ın 3 puan gerisine düştü.

ERMAN TOROĞLU TALISCA KARARINI ELEŞTİRDİ

Karşılaşmayı Sözcü’deki yazısında değerlendiren Erman Toroğlu mağlubiyetin faturasını Tedesco’ya kesti. Toroğlu, Jhon Duran ve En Nesyri yerine forvette Talisca’nın oynatılmasını sert bir dille eleştirdi. Toroğlu, şampiyonluk yarışı için Fenerbahçe’nin net bir santrafor transferi gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

