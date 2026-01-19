Erman Toroğlu Fenerbahçeli yıldıza yüklendi: Futbol ukalalığı yapıyor

Yayınlanma:
Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendiren Erman Toroğlu, Ederson'un tavırlarını eleştirdi. Toroğlu, oyuncunun ukalalık yaptığını öne sürdü.

Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Alanya Oba Stadı’nda oynanan maçta sarı-lacivertliler 3-2 galip geldi.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu sıkıntısı: Alanyaspor maçı sonrası dayanamadılarFenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu sıkıntısı: Alanyaspor maçı sonrası dayanamadılar

PUAN FARKI 1’E İNDİ

Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte 42 puana yükseldi. Ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi.

EDERSON’A ELEŞTİRİ

Karşılaşmanın ardından Sözcü’deki yazısında Fenerbahçe’nin perfromansını değerlendiren Erman Toroğlu, Ederson’a yüklendi.

thumbs-b-c-a48cb9b51a05fedd46f3cdadbda50b2c.jpg

FUTBOL UKALALIĞI YAPIYOR”

Yediği golleri eleştiren Erman Toroğlu, "Fenerbahçe kalecisi çok rahat gözüküyor hareketlerinde. Rahat gözüküyorsun da o golleri o kadar rahat yemeyeceksin. Rahatlık başka bir şey ukalalık başka bir şey. Fenerbahçe kalecisi rahat hareket edeyim derken futbol ukalalığı yapıyor. O zaman da kalende golleri görürsün” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

