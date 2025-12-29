Erman Toroğlu dayanamadı: Yakanıza yapışırım

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Beşiktaş yönetiminin kararına dayanamadı ve sonunda patladı. Toroğlu, "Yakanıza yapışırım, ayıp ettiniz" yorumunu yaptı.

"Necip'e ayıp ettiniz" diyen Toroğlu, Sözcü'deki yazısında şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş'tan ayrılması istenen Necip Uysal'dan ilk açıklama

"Necip Uysal Beşiktaş’ta yetişmiş, her şeyini Beşiktaş’a vermiş simge bir oyuncu. Beşiktaş forması giyerken büyük de bir sakatlık geçirmiş.

Çok iyi bir oyuncu muydu? Hayır. Ama sahada vazifesini yapan, profesyonel bir oyuncuydu.

"O KADAR KOLAY YOLLAYAMAZSINIZ"

Beşiktaş da önceki gün kısacık bir açıklamayla Necip’i kapının önüne koydu. Hem de devre arasında.

Mert Günok, vazifesini yaptı hem de kötü de yapmadı. Başka takıma gidecektir, ona bir şey diyemem.

Ama Beşiktaş yönetimi, Necip olayında yakanıza yapışırım. Ayıp ediyorsunuz. Serdal Adalı, sen Beşiktaş’ta yokken Necip vardı. O kadar kolay yollayamazsınız.

Bilmediğimiz bir şey varsa onu da açıklamalısın. Bazı işler bu kadar kolay olmamalı."