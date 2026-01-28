Erman Toroğlu 12 yıl sonra haklı çıktı

Büyük bir çöküş yaşayan Adana Demirspor ve Adanaspor adeta sahipsiz kalırken Erman Toroğlu'nun 12 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu. Toroğlu, bir Adana ziyareti sırasında Adana Demirspor ve Adanaspor için "Adana takımlarından hiçbir halt olmaz" demişti. O sözleri paylaşıp 'haklı çıktı' diyen taraftarlar, takımları için destek istedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ve TFF 2. Lig ekiplerinden Adanaspor, mali ve idari büyük bir çöküş yaşıyor.

ADANA DEMİRSPOR VE ADANASPOR BÜYÜK SIKINTIDA

Ödenmeyen borçlar, FIFA’dan art arda gelen puan silme cezaları, futbolcuların kulübü terk etmesi ve Murat Sancak’ın tutuklanmasıyla sarsılan Adana Demirspor, 1. Lig’de küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Ergin Göleli’nin takımı satın almasının ardından mali durumu iyice bozulan Adanaspor’un da durumu hiç iyi değil. Futbolcularını bir bir kaybeden turuncu-beyazlılar, deplasmanlara gidecek parayı bile zor buluyor. Sadece 4 puanı bulunan Adanaspor’un da küme düşmesi bekleniyor.

Adana Demirspor ve Adanaspor’un kötü gidişatı moralleri bozarken bazı kullanıcılar, Erman Toroğlu’nun 12 yıl önceki sözlerini hatırlattı.

ERMAN TOROĞLU’NUN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Bir Adana ziyareti sırasında Adana Demirspor ve Adanaspor için konuşan Erman Toroğlu, "Adana takımlarından hiçbir halt olmaz" demişti.

whatsapp-image-2026-01-28-at-17-27-45.jpeg

’12 YIL SONRA HAKLI ÇIKTI’

O dönem bu sözler oldukça tepki çekerken şimdi kullanıcılar, Erman Toroğlu’nu hatırlatarak ‘haklı çıktı’ yorumlarını yapmaya başladı.

TARAFTARLAR DESTEK İSTİYOR

Kulüplerinin sahipsiz kaldığını vurgulayan taraftarlar, iş adamları ve siyasilerden, destek istedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

