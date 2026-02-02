Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla, kamu yönetiminde geniş kapsamlı bir görev değişikliği gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 14 ilde müftü değişikliği yapıldı.

Yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 6 müftüyü görevden alırken, 6 müftü arasında da yer değişiklikleri yaptı.

İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN AMCASININ YENİ GÖREVİ

Fenerbahçe'nin sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu'nun amcası Ahmet Aktürkoğlu'nun yeni görevi belli oldu.

İstanbul Çekmeköy İlçe Müftülüğü ve İstanbul İl Müftü Yardımcılığı görevi de yapan Ahmet Aktürkoğlu, Bilecik Müftüsü oldu.

YAPILAN ATAMALAR

Amasya İl Müftülüğü'ne İbrahim Yavuz, Muş İl Müftülüğü'ne Nurullah Koçhan, Mersin İl Müftülüğü'ne Mustafa Topal, Kırıkkale İl Müftülüğü'ne Abdurrahman Kotan atandı.

Kahramanmaraş'a Hasan Hüseyin Güller, Gaziantep'e Mustafa Soykök, Tekirdağ'a Mustafa Bilgiç, Çanakkale'ye Mevlüt Topçu, Hatay'a Ahmet Dilek, Bilecik'e Ahmet Aktürkoğlu, İzmir'e Mevlüt Haliloğlu, Adıyaman'a Mustafa Düzgüney ve Şırnak'a Arif Yeşiloğlu müftü olarak atandı.