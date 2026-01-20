Erdoğan basketbolun efsanesi Shaquille O'Neal ile buluştu

Erdoğan basketbolun efsanesi Shaquille O'Neal ile buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbolun efsane oyuncularından Shaquille O'Neal ile bir araya geldi ve basketbol oynadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NBA efsanelerinden Shaquille O'Neal ile bir araya geldi.

İMZALI TOP HEDİYE ETTİLER

Geçtiğimiz aylarda açılan Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya gelen ikili beraber atış yaptı. Daha sonra imzalanan toplar değiştirildi.

whatsapp-image-2026-01-20-at-11-26-03.jpeg

ERDOĞAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Erdoğan o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüşmeye dair herhangi bir açıklama yapılmazken paylaşımda basket topu ve Türk bayrağı emojilerine yer verildi.

2.16 METRE BOYU VAR

2.16 metre olan Shaquille O'Neal ile 1.85 metre olan Erdoğan'ın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

whatsapp-image-2026-01-20-at-11-33-03.jpeg

SHAQUILLE O'NEAL KİMDİR?

16 yıl (1992–2011) NBA’de mücadele eden Shaquille O'Neal, Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics takımlarında forma giydi.

Shaquille O'Neal Los Angeles Lakers ile üst üste 3 kez (2000, 2001, 2002) ve Miami Heat ile (2006) 1 kez NBA şampiyonluğu yaşadı

