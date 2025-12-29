Futbolda bahis iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Şüpheliler arasında gözaltına alınan Galatasaray’ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız da bulunuyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan isimlerin pazartesi sabahı Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

Fırat Aydınus TFF'ye seslendi

Başsavcılık, MASAK verileri, yasal bahis sitelerinden elde edilen bilgiler ve HTS analizleri doğrultusunda delillerin tespit edildiğini açıklamıştı. 26 Ekim 2024’teki Kasımpaşa–Samsunspor maçına ilişkin bahis oynayan futbolcuların da aralarında bulunduğu toplam 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

ERDEN TİMUR'UN SAVUNMASI

Timur’un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Nef’ten yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve hukuki sürecin sonunda Timur’un aklanacağına dair güvenin tam olduğu belirtildi.

Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin ve UltrAslan grubu da Erden Timur’a destek mesajları yayınladı. Taraftarların bu sabah sabah Çağlayan Adliyesi’nde toplanacağı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılıkça cuma günü yapılan açıklamada, MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde deliller tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, bu deliller sonucunda, önceki iki operasyonda hakkında işlem yapılan tutuklu 1 şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüphelinin, il müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde 26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüphelinin tespit edildiği aktarılmıştı.

AÇIKLAMADA ŞÖYLE DENİLDİ:

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen 1 şüpheli, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanun'a muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen 1 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu 14 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 11 ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemi icra edilmiştir.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda futbolcular Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul, İsmail Karakaş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Figen Özkaya, eski emniyet personeli Emrah Günaydı, restoran müdürü Burak Söyleyen, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, Ecem Alkaş, Esat Bilayak, Mirza Şerifoğlu, Hakan Çakır, Serhat Ölmez, Umut Esel, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Burcu Kurt gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.