Futbolda ortaya çıkan bahis skandalı genişleyerek devam ediyor. Son dalgada gözaltına alınan Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un Veysel Şahin ile olan bağlantısı MASAK raporunda ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “futbolda bahis” soruşturması kapsamında MASAK’ın hazırladığı raporlar, milyonlarca liralık yasa dışı para transferlerini gün yüzüne çıkardı.

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur Veysel Şahin bağlantısı nedir?

Erden Timur kimdir?

Erden Timur, Galatasaray Spor Kulübü’nde eski yönetici ve NEF İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı. MASAK raporuna göre NEF İnşaat, yasa dışı bahis gelirlerinin gayrimenkul alım-satımı yöntemiyle aklanmasında kullanıldı.

Veysel Şahin

Erden Timur’a yöneltilen suçlamalar:

Spor müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla menfaat sağlamak,

Yasa dışı bahis oynamak,

Yasa dışı suç gelirlerini aklamak.

VEYSEL ŞAHİN KİMDİR?

Veysel Şahin kamuoyunda “bahis baronu” olarak biliniyor. Yasadışı çevrimiçi bahis, örgüt kurma ve kara para aklama suçlarıyla adı sıkça gündeme gelmiştir. “Handikap Operasyonu” kapsamında Türkiye’deki yasa dışı bahis çetelerinin ortaya çıkarılmasında rolü olduğu iddia edilmiştir.

‘Bu adam sektörün Allah’ı, bahis parasının % 30’u ona gidiyor’

Sabah gazetesinin haberine göre MASAK raporunda, yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin ile bağlantılı kilit isim olarak Eyüp Ur öne çıkıyor. SGK kaydı ve resmi geliri olmayan Eyüp Ur, Şahin adına para transferleri yaptı. 8 Haziran 2015 - 4 Ağustos 2016 arasında NEF İnşaat’a 18 işlemde toplam 7,5 milyon TL aktarıldı.

Aynı dönemde NEF, Galatasaray’a sponsor oldu; Timur ise 2021’de kulüpte Başkan Vekili pozisyonuna getirildi.

Milyarlık para hareketi:

MASAK incelemelerinde NEF İnşaat üzerinden:

44.273 işlemde 9,27 milyar TL alındı.

13.195 işlemde 9,28 milyar TL gönderildi.

“Yazıcı Sarraf ve Kuyum” şirketiyle yapılan işlemler dikkat çekti:

2023–2024 arasında 31 işlemde 245 milyon TL alındı.

2023–2025 arasında 71 işlemde 1 milyar 25 milyon TL gönderildi.

93 İSİM VAR

MASAK veri tabanına göre Timur, yasa dışı bahis / kumar şüphelisi 109 kişiyle para ilişkisine girdi.

Bu kişilerden 93’ünün işlem açıklamalarında “gayrimenkul alım-satımı” ibaresi yer aldı.

Erden Timur – Veysel Şahin dosyası, Türk futbolunda bahis ve şike soruşturmasının yalnızca sporcuları değil, kulüp yöneticilerini ve iş dünyasını da içine alan geniş bir ağ olduğu iddiasını gündeme getirdi.