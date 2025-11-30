Eray Şamdan dünya şampiyonu oldu

Eray Şamdan dünya şampiyonu oldu
Yayınlanma:
Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası finalinde Kosovalı rakibi İslam Selmani'yi 4-0 yenen Eray Şamdan, dünya şampiyonu oldu.

Milli sporcu Eray Şamdan, Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

İSLAM SELMANİ'Yİ YENDİ: DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre başkent Kahire'deki organizasyonda erkekler kumite 60 kiloda tatamiye çıkan milli karateci, finalde Kosovalı rakibi İslam Selmani'yi 4-0 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Dursun Özbek Sadettin Saran'ı reddettiDursun Özbek Sadettin Saran'ı reddetti

''HAK ETTİĞİ BİR ZAFERE İMZA ATTI''

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, "Eray Şamdan'ın dünya şampiyonluğu, Türk karatesi adına büyük bir gurur kaynağıdır. Finalde sergilediği kararlı ve etkileyici performansla hak ettiği bir zafere imza attı. Kendisi başta olmak üzere emeği geçen tüm antrenörlerimizi ve teknik kadromuzu tebrik ediyorum. Dünya Karate Şampiyonası'nda mücadele eden tüm sporcularımıza da başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Akademi ve öğretmenlik mesleğinin bitirilişi
Spor
Karşıyaka'yı bahis soruşturması da durduramadı
Karşıyaka'yı bahis soruşturması da durduramadı
Dursun Özbek Sadettin Saran'ı reddetti
Dursun Özbek Sadettin Saran'ı reddetti
Fatih Karagümrük Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
Fatih Karagümrük Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu